شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم شبيبة كينشاسا الكونغولى فى البطولة الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل، بعد الفوز فى أول مواجهتين.
ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.
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