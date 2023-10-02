شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح مهدد بالغياب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الظهير الأيمن للاتحاد السكندري مهددا بالغياب عن قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة المقبلة من دورى نايل والمقرر لها الجمعة المقبل للإصابة.

وتعرض هشام صلاح للإصابة في مباراة سيراميكا، وانضم بعد تعافيه من الإصابة لقائمة فريقه أمام الاسماعيلي لكن الإصابة عاودت اللاعب وبات مهددا بالغياب مرة أخرى عن مواجهة الجونة المقبلة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوزه على سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.