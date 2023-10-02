شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى ينهى برنامجه التأهيلى ويقترب عن العودة للتدريبات الجماعية فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى رامي صبري، مدافع نادي فاركو، برنامجه التأهيلي في إحدى دول الخليج، وبدأ مرحلة جديدة من التدريبات التأهيلية في النادي ليقترب من العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق.

وكشف مصدر في النادي لـ"الخليج 365" أن اللاعب يتبقى أمامه أقل من شهر للعودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات، موضحا أن عودة اللاعب ستمثل إضافة كبيرة لخط الدفاع.

وأصيب مدافع الفريق الأول بنادي فاركو رامي صبري بقطع فى الرباط الصليبي، في شهر أبريل الماضي، ولحقت به الإصابة بعدما سقط رامي صبري على الأرض قبل نهاية لقاء النادي الأهلي أمس بثوانٍ قليلة، وقام مجدي وهبي طبيب الفريق بتشخيص الحالة بعد الخضوع لأشعة الرنين المغناطيسي الذى أكد إصابته بالصليبي.

وخسر فاركو مباراتين على التوالي في انطلاقة مشواره بالدوري، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مودرن فيوتشر، وخسر في اللقاء الثاني من المصري البورسعيدي في اللقاء الذي صاحبه جدل كبير حول القرارات التحكيمية.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا في الجولة الثالثة من الدوري، وهو اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، وهي المواجهة التي يعول عليها المدرب البرتغالي برونو رومارو على تصحيح المسار ومغادرة قاع الدوري.