شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقى نظيره الصومالى لبحث أطر التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد محمد جدي محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال، لبحث التعاون المشترك بين مصر والصومال في المجال الرياضي والشبابي.

حضر اللقاء، اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، والوفد المرافق لوزير الشباب والرياضة الصومالي.

في بداية حديثه، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنظيره الصومالي في مصر، مؤكدا عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة الاهتمام بتكثيف الأنشطة الرياضية المشتركة بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال الرياضي والشبابي والتدريب والخبرات الفنية والإنشاءات الرياضية.

من جانبه، وجه وزير الشباب والرياضة الصومالي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حسن الاستقبال والترحيب، وعبر عن إعجابه الشديد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والبنية التحتية الرياضية التي تؤهل مصر لاستضافة كبرى الأحداث.