شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من انتفاضة البنك الأهلى ويستكشف الفريق بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي الفريق، من الانتفاضة المتوقعة للبنك الأهلى، في المباراة المقرر لها يوم 7 أكتوبر الجارى، والتي تجمع الفريقين في الجولة في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تحذير أوسوريو فى ظل محاولة لاعبى البنك الأهلى بذل أقصى جهدهم من أجل تحقيق أول فوز لهم في البطولة، بعد أن خسر الفريق أول مباراتين له في الدورى أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد، وفي الجولة الثانية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

وشاهد المدير الفني فيديو لمباراتى البنك الأهلى السابقتين في الدورى، لتجهيز تقرير عن أداء البنك الأهلى، وتحديد نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة التى تمكن الفريق من تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف.

وتنتظر لاعبو الزمالك إشادة من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، بعد الريمونتادا التي قام بها لاعبو الفريق خلال مباراة أرتا سولار وتحويل الخسارة إلى فوز برباعية، والتأهل إلى دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

ولم يحقق فريق الزمالك أي فوز بعد مرور جولتين من بطولة دورى نايل ، حيث تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.