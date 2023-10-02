شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيشينى: فوز السكة على المقاصة يعيد الفريق للمنافسة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد سامي الشيشيني، المشرف علي الكرة بنادي السكة الحديد، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام المقاصة على ملعب الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وقال سامي الشيشيني، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الفوز في مباراة اليوم منح الفريق فرصة الاستمرار في المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام لافيينا على ملعب السكة، وفي حالة خسارة أي نقاط في مباراة اليوم كان الوضع سيزداد سوءا من حيث المنافسة؛ بسبب اتساع فارق النقاط بخلاف أن الدوري من دور واحد فقط.

ووجه الشيشيني الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه في مباراة اليوم وكذلك في مباراة لافيينا الأولى، مؤكدا أن أمير عزمي مجاهد، المدير الفني للفريق، نجح في بناء فريق قوي يمتاز لاعبوه بالمهارة والروح العالية والرجولة في الأداء داخل الملعب، وهو ما سينعكس على قدرة الفريق على المنافسة.

ونجح السكة الحديد في الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بهدف دون مقابل، أحرزه محمد جمال في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة الحديد إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام لافيينا سلبيا، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند صفر من النقاط لسابق خسارتها في الجولة الأولى أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.