شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شريف يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وشبيبة كينشاسا الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نبيل شريف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة شبيبة كينشاسا الكونغولى، التي جمعت الفريقين في ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

وقدم نبيل أداءً مميزًا أسهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 42-30.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.