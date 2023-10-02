شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. رضا سليم يشارك فى تدريبات الأهلى ويعلن جاهزيته لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي رضا سليم لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورة من مران الأهلي الجماعي وكتبت عليها: "لاعبنا رضا سليم يشارك في التدريبات الجماعية".

وكان الخليج 365 قد أكد بالأمس أن رضا سليم تعافى من الإصابة وسيشارك في مران الأهلي الجماعي اليوم، حيث انتظم اللاعب في مران اليوم بشكل طبيعي ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر.

وينتظم المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، في مران فريقه الجماعية بدءا من غد الإثنين، بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة، وغيابه عن المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يكون رضا سليم جاهزا من الناحية الطبية لمباراة إنبي، ولكن قرار مشاركته سيكون وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، الذي سيحدد دخول اللاعب لقائمة المباراة أو استمرار غيابه.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.