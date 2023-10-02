شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية توضح معيار توزيع مباريات دورى نايل على موعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر في رابطة الأندية معيار اختيار مواعيد بعض مباريات الدوري المصري الممتاز "دورى نايل"، بعد شكوى إنبي من خوض مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية الرابعة عصرا.

وقال مصدر من الرابطة لـ"الخليج 365": "إن اختيار مواعيد المباريات يخضع لعدة معايير، منها إبعاد المباريات الجماهيرية عن بعضها لتحقيق أكثر استفادة للبث، وفقا للاتفاق مع الشركات الراعية والقنوات الناقلة للمسابقة".

وأوضح المصدر أن الجولات المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات لفريق إنبي في السابعة مساء وليس الرابعة عصرا، وذلك وفقا للجدول الذى تم وضعه للدور الأول من المسابقة وليس نزولا على رغبة إنبي لأن المواعيد تحكمها ضوابط".

وأشار نادى إنبى في خطابه إلى أن اتحاد الكرة لم يمنحهم إجابة كافية ووافية عن نظام مواعيد وتوقيتات المباريات ما بين الرابعة عصرا والسابعة مساء، مؤكداً أن هذا الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة فى الدورى.

كما تحدث نادى إنبى عن أزمة رئيس قطاع الناشئين وإزالته من الجروب الخاص برؤساء ومديرى القطاع، موضحاً أنه لم تكن هناك أى أزمة مع النادى الأهلى مواليد 2003، ولكن اعتراضهم على الطريقة التى تم التعامل بها مع رئيس قطاع الناشئين بالنادى البترولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات دون إخطار الإدارة.

وكان مسئولو اتحاد الكرة، قد ردوا على خطاب نادى إنبى الذى يتضمن احتجاجًا على مواعيد مبارياته في الدورى بسبب إقامتها في الرابعة عصرًا، بجانب مطالبته بالمشاركة في كأس السوبر حتى لو خسر أمام الأهلى في نصف النهائي كمثل لكأس مصر.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن إنبى سيخوض 4 جولات في الساعة السابعة مساءً بداية من الجولة الثالثة حتى السابعة وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي سيكون إنبي قد خاض 6 جولات الساعة 7 و3 جولات الساعة 4 فقط.