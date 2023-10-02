شكرا لقرائتكم خبر عن موقف عبد المنعم من تدعيم الأهلى أمام إنبى بعد شكواه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، من اللحاق بمباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، بعد شكواه من كدمة في القدم خلال مباراة فريقه الأخير ضد سان جورج الإثيوبي.

وأكد المصدر أن محمد عبد المنعم سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل بشكل طبيعي، بعدما شارك في التدريبات الجماعية بدون أية شكوى من إصابات، وأن الكدمة التي تعرض لها كانت بسيطة ولا تدعو للقلق ولن تعيقه عن المشاركة في مباراة الأربعاء.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على الدفع بالثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وأليو ديانج، لقيادة وسط الفريق الأحمر في مباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وغاب مروان عطية وديانج عن المشاركة الأساسية في مباراة سان جورج الإثيوبي بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني، فيما شارك إمام أساسيا في المباراة وتم استبداله في الشوط الثاني.

ويرغب كولر في عودة أبرز العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي أمام إنبي بالكأس، باعتبارها مباراة مهمة ويرغب في حسم الصعود إلى مباراة نهائي الكأس.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي، مدافع الفريق للخبير النمساوي، بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية آخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات، حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.