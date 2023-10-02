شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفيصلي بعد الخسارة أمام الشارقة: من الصعب لسيارة صغيرة ان تجاري أخرى بدفع رباعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

أكد التونسي وسيم معلى المدرب العام للفيصلي الأردني ان فريقه واجه فريقاً قوياً وصفه بأنه مثل سيارة دفع رباعي.

وخسر الفيصلي أمام الشارقة صفر-1 في دوري أبطال آسيا، وقال معلى بعد المباراة: من الصعب لسيارة صغيرة ذات محرك صغير ايضاً ان تجاري سيارة ذات دفع رباعي، وهذا هو ملخص مباراتنا مع الشارقة صاحب الامكانيات العالية جداً حيث يمتلك خمسة لاعبين أجانب على أعلى مستوى، والفيصلي يلعب بدون محترفين،ومع ذلك خسر بهدف وحصل على سبعة فرص بالإضافة إلى اننا كنا نستحق نقطة والتعادل هو النتيجة العادلة وكانت قريبة ولكن فاز صاحب الامكانيات والذي يملك لاعبين أصحاب مهارات فردية وفنية وحلول ونتمنى ان يكون معنا لاعب مثل موسى ماريغا،فهو«بلدوزر» ماشاء الله ومن كرة واحدة أنهى المباراة.

وأضاف: واضح فوارق الامكانيات وأشكر لاعبي الفيصلي فهم قدموا مباراة كبيرة وبذلوا مجهوداً كبيراً يستحقون عليه الثناء والشكر للجمهور الفيصلاوي الكبير والمتميز،ولو بالعاطفة والوجدان نحن نريد الفوز وسعينا له ولعبنا لأجله واجتهدنا لتحقيقة ولكن لم نوفق وكوننا نواجه قوة هجومية مثل قوة الشارقة ونخرج خاسرين بهدف هذا يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب غازي الغرايري.