شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يفوز على الفيصلي بهدف نظيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق الشارقة فوزاً مهماً على الفيصلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية لمرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وسجل موسى ماريجا هدف الفوز في الدقيقة 20 من زمن المباراة، التي شهدت سيطرة كبيرة من لاعبي الشارقة على مجريات اللعب بعد استحواذهم على الكرة بنسبة 67%، ووصولهم إلى مرمى الفيصلي 5 مرات من بينها 4 فرص للتهديف.

ورفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين عن ناساف المتصدر، فيما تذيل الفيصلي ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، بلا نقاط، بعد خسارته في أول جولتين.

ويواجه الشارقة فريق ناساف في مباراة قمة المجموعة، الاثنين، 23 أكتوبر الجاري، على ملعب استاد الشارقة، في لقاء يعزز فرص التصدر.