شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يهزم الفيصلي ويدشّن انتصاراته الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

دشّن الشارقة انتصاراته في دوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه الفيصلي الأردني 1-صفر في الاستاد البيضاوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل المالي موسى ماريغا هدف الشارقة الوحيد في الدقيقة 20.

ورفع «الملك» الذي كان تعادل في الجولة الأولى أمام السد القطري صفر- صفر رصيده إلى 4 نقاط ليعزز وصافته للمجموعة أمام ناساف الأوزبكي المتصدر بست نقاط بعد فوزه على ضيفه السد 3-1.

وبقي الفيصلي أخيراً من دون رصيد بعدما كان خسر أمام ناساف في عمان صفر-1.

واستحق الشارقة الفوز بعدما كان الطرف الأفضل وبلغت سيطرته في الشوط الأول 70.2 %، لكنه اكتفى بهدف وحيد رغم فرصه الكثيرة.

وافتتح الشارقة التسجيل بعد كرة طويلة رائعة من البوسني ميراليم بيانيتش ليستلمها ماريغا على صدره بعدما هرب من رقابة المدافع مهند خيرالله ويسدد في مرمى الحارس اللبناني مهدي خليل ألغاه الحكم أولاً بداعي التسلل ثم احتسبه بعد العودة إلى تقنية الفيديو«الفار» (20).

وكاد ماريغا الذي غاب عن الجولة الأولى أمام السد(صفر- صفر) يسجل الثاني بنفس الطريقة بعد تمريرة من التونسي فراس بالعربي، لكن خليل خرج في توقيت مناسب وأبعد تسديدة المهاجم المالي(26).

ورغم سيطرة الشارقة، إلا أن الفيصلي كان له بعض الفرص الخطرة وأبرزها تسديدة أنس بني ياسين التي أبعدها عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة بصعوبة (35).

وتألق مهدي خليل في إبعاد تسديدتي فراس بالعربي (58) والغيني عثمان كمارا (64).

وحاول الفيصلي في الدقائق الأخيرة وكان قريباً من إدراك التعادل بعد تمريرة نزار الرشدان إلى عارف الحاج لكن تسديدته صدها عادل الحوسني(81).