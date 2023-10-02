شكرا لقرائتكم خبر عن صبحي يعلن تفاصيل زيادة مكافآت الرياضيين المصريين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، تفاصيل الزيادات الجديدة في مكافآت الرياضيين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة ظاهرة هروب اللاعبين المصريين للخارج ولعبهم باسم منتخبات أخرى.

وجاءت المكافآت كالتالي:

الأولمبياد والبارالمبية:

الميدالية الذهبية: 2 مليون جنيه مصري.

الميدالية الفضية: مليون ونصف مليون جنيه.

الميدالية البرونزية: مليون جنيه.

المركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية.

نهائيات كأس العالم (أسوياء وأصحاب الهمم):

الميدالية الذهبية: 300 ألف جنيه حد أدنى،والحد الأقصى 500 ألف جنيه.

الميدالية الفضية: الحد الأدنى 200 ألف جنيه، والأقصى 300 ألف جنيه.

الميدالية البرونزية: الحد الأدنى 150 ألف جنيه والأقصى 200 ألف جنيه.

المركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية.

دورات الألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية المؤهلة (أسوياء وأصحاب الهمم):

الميدالية الذهبية: الحد الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 200 ألف جنيه.

الميدالية الفضية: 75 ألف جنيه والأقصى 150 ألف جنيه.

الميدالية البرونزية: الحد الأدنى 50 ألف جنيه والأقصى 100 ألف جنيه.