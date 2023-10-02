شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين سعيد بفوز الشارقة على الفيصلي وبعطاء ماجد سرور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد الروماني كوزمين مدرب الشارقة ان فوز«الملك» على الفيصلي الأردني 1-صفر في دوري أبطال آسيا كان صعباً.

وقال كوزمين: لقد كانت مباراة صعبة كما توقعنا واجهنا الفيصلي الذي يضم لاعبين أصحاب بنية جسمانية قوية وطوال القامة ودفاعه قوي، وتقدمنا بهدف، وتواصل نفس السيناريو السابق في إهدار الفرص،وبلاشك نتيجة 1- صفر خطرة جداً ومن أي خطأ كان يمكن أن ندفع الثمن غالياً، ولكن في النهاية أنا سعيد كوننا لم نعطهم فرصة للتعديل وان كنت أتمنى ان نسجل عدد أكبر من الأهداف مقارنة بالفرص التي حصلنا عليها.

وحول إشراك ماجد سرور في قلب الدفاع قال كوزمين: كرة القدم كلها مجازفة ومغامرات وأحياناً إذا لم تخاطر أو تغامر ستخسر كل شيء،وماجد سرور لاعب يمتلك خاصية التنوع في اللعب ولم يكن متاحاً أمامي سوى عبدالله غانم وسالم سلطان والأخير أصيب،وخياري كان ان يصبح عبدالعزيز الكعبي في قلب الدفاع ودخول الحسن صالح، ولكن الكعبي في هذه الاثناء طلب التبديل فلم يكن أمامي خيار غير ماجد سرور واعتقد انه اجتاز المهمة بنجاح.

وحول خط الهجوم قال: يجب ان تعرفوا ان ماريغا وفراس وكايو لعبوا أول مباراة كثلاثي هجومي أمام العين، وأمام الفيصلي أضفنا لهم عثمان كمارا فأصبح هذا الرباعي يلعب لأول مرة،وفي الجزء الأخير دخل تيغالي،وما أريد ان أصل إليه انه أحياناً تلعب لأجل إيجاد حلول لمباراة ولكن لم نجد الزمن الكافي للانسجام والتناغم، وهذه المجموعة الهجومية تحتاج إلى وقت كاف كي ينسجم الجدد مع القدامى.

وعن المجموعة وفوز ناساف على السد القطري وتصدرالفريق الأوزبكي بست نقاط قال كوزمين: التنافس المثير سيتواصل حتى النهاية.