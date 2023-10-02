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4 لاعبين في صدارة الهدافين

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساوى 4 لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وهم كل من التوجولي لابا كودجو «العين»، والبرازيلي كايو لوكاس «الشارقة»، والمغربي وليد أزارو «عجمان»، والسويسري هاريس سفيروفيتش «الوصل»، برصيد 4 أهداف، بينما تساوى 4 لاعبين في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، وهم علي مبخوت «الجزيرة»، والفرنسي نياكاتيه «بني ياس»، والمغربي سفيان رحيمي «العين»، والإيراني مهدي قائدي «اتحاد كلباء».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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