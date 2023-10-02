شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين في صدارة الهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساوى 4 لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم وهم كل من التوجولي لابا كودجو «العين»، والبرازيلي كايو لوكاس «الشارقة»، والمغربي وليد أزارو «عجمان»، والسويسري هاريس سفيروفيتش «الوصل»، برصيد 4 أهداف، بينما تساوى 4 لاعبين في المركز الثاني لترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، وهم علي مبخوت «الجزيرة»، والفرنسي نياكاتيه «بني ياس»، والمغربي سفيان رحيمي «العين»، والإيراني مهدي قائدي «اتحاد كلباء».