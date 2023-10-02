شكرا لقرائتكم خبر عن شوط رائع وآخر كارثي للوصل أمام خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل الوصل في الحفاظ على موقعه شريكاً في الصدارة للجولة الرابعة على التوالي، بعدما فرط في فوز كان في متناول اليد أمام خورفكان، حين تقدم بثلاثية في أول 14 دقيقة قبل أن يمنى بتعادل مجنون، في مباراة خاض المضيف دقائقها الأخيرة بتسعة لاعبين قبل أن يسجل هدف التعادل عبر البرازيلي فالمور.

وخُيل لجماهير الوصل أن فريقها الأصفر استرد بريق ذهب الماضي الجميل، لكن أداء الفريق بعد الثلاثية كان «كارثياً»، ولم يحسن رجال المدرب الصربي ميلوش التعامل مع سيناريو المباراة وخطف النقاط الثلاث، ليهدر الفريق نقطتين كان بأمس الحاجة إليهما للبقاء في القمة وبنفس الرصيد من النقاط مع العين وشباب الأهلي.

وتعتبر هذه المباراة الرابعة في تاريخ المسابقة التي ينجح فيها فريق بتحويل تأخره بثلاثة إلى تعادل، بعد الظفرة أمام النصر (2010)، والجزيرة ضد الوحدة (2014)، والعين ضد العروبة (2021).