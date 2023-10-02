شكرا لقرائتكم خبر عن العين.. زعيم الدوري بانطلاقة تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

فرض العين نفسه زعيماً عن جدارة على صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، حين خرج من ملعب الشارقة بانتصار ولا أغلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة خاض أكثر من ساعة منها بعشرة لاعبين.

حقق «الزعيم» فوزه الرابع على التوالي في الدوري، والسابع في كل المسابقات، منذ بداية الموسم الحالي، ليبرهن عن جاهزية فنية وبدنية عالية، بعدما ترك المدير الفني الهولندي شرودر بصمته الفنية على أداء الفريق.

وحقق «الزعيم» حتى الآن البداية الأفضل له في تاريخ الاحتراف، بعدما حقق فوزه السابع على مستوى كل البطولات (4 في الدوري، و2 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراة في دوري أبطال آسيا)، وهو ما يؤكد وجود بصمة فنية بقيادة المدير الفني الهولندي شرودر على أداء الفريق.

رهان ناجح

ونجح المدرب الهولندي في الرهان على التغيير الناجح الذي قام به في لقاء الإمارة الباسمة، بعدما قام بسحب الهداف التوغولي لابا كودجو والزج بالبرازيلي جوناتاس الذي سجل هدف الفوز ليمنح «الزعيم» الفوز والبقاء في الصدارة لجولة جديدة.

أما الشارقة، فقد تعرض للخسارة الثانية هذا الموسم، ليجد نفسه متأخراً عن أهل القمة بفارق 6 نقاط، بعدما اكتفى بتحقيق فوزين خارج الديار على حساب اتحاد كلباء في الجولة الأولى، وعلى النصر في الثالثة.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر بها «الملك» مباراتين على التوالي على أرضه في مستهل الموسم، علماً بأن الخسارة حملت الرقم 60 في المحترفين في الملعب البيضاوي في 170 مباراة لعبها حتى الآن.

ويعتبر حصاد الموسم الحالي هو الأسوأ للملك في بداية الموسم بعد مرور 4 جولات، منذ موسم 2017-2018 حين نال نقطة واحدة بعد 4 مراحل، علماً بأن المواسم الأربعة الأخيرة شهدت حصول الفريق على النقاط الكاملة 12 من أصل 12.

السعادة للفرسان

ونال شباب الأهلي حامل اللقب السعادة بأبهى صورة لها، حين تغلب على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحرم المنافس العنابي من فرصة البقاء قريباً من أهل الصدارة.

وواصل الفريق الأحمر مسلسل النتائج الإيجابية، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري.

وبرهن كارتابيا أنه العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تشكيلة «الفرسان»، بعدما سجل هدفاً للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما كان سجل هدف الافتتاح في المباراة السابقة أمام البطائح، ليمهد الطريق أمام الفريق للفوز الثمين، في ليلة وضع بها مؤنس دبور بصمته التهديفية وقدم أداء عالياً مع الثنائي يحيى الغساني وعبد الله حارب.

وتعرض «الفرسان» لضربة موجعة بخروج المدافع القائد وليد عباس مصاباً، ليحل يوسف جابر بدلاً منه، وليجبر المدرب على تغيير تكتيكي، بوضع رينان في مركز قلب الدفاع، لينجح اللاعب البرازيلي الواعد بتسجيل الهدف الثالث في المباراة، وهو الهدف رقم 400 للفرسان على أرضهم في المحترفين (باحتساب الأهداف التي سجلت في الموسم الملغى بسبب جائحة كورونا).

المباراة رقم 11

وهذه هي المباراة رقم 11 للفرسان في استاد راشد التي يحافظ بها على سجله خالياً من الهزائم، بعدما فاز في 9 منها مقابل تعادلين، منذ الخسارة أمام بني ياس في الجولة 12 في الموسم الماضي، وتحديداً منذ 25 ديسمبر 2022.

أما الوحدة فقد مني بالخسارة الثانية في أول 4 جولات من عمر الموسم الجديد، ليجد «العنابي» نفسه بعيداً عن الصراع على القمة بفارق 6 نقاط كاملة، ما قد يعقد من آمال الفريق في الوصول إلى السعادة الكبيرة باسترداد الدرع التي غابت عنه قرابة عقد من الزمن.

وتعتبر هذه أول خسارة للوحدة خارج أرضه منذ سبتمبر 2022، وتحديداً منذ الخسارة أمام شباب الأهلي نفسه وفي الملعب نفسه الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف.

وما بين خسارة سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023، لعب «العنابي» 12 مباراة لم يعرف فيها طعم الهزيمة، وحقق فيها سلسلة من 8 انتصارات على التوالي.

عجمان يتراجع وصيفاً للقاع وزاناردي الضحية الرابعة

حقق النصر فوزه الأول هذا الموسم بعد 3 هزائم على التوالي،بعدما تغلب على مضيفه حتا.

ويعتبر هذا الفوز الثالث فقط للعميد خارج أرضه في آخر 23 مباراة لعبها.

وشهدت المرحلة فوزاً كبيراً لاتحاد كلباء على مضيفه عجمان بنتيجة 5-3.

وكان البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق عجمان ضحية الهزائم الكبيرة التي مني بها البرتقالي، الذي حصد نقطة واحدة في أول 4 جولات، ليجد نفسه وصيفاً لقاع الترتيب.

ولم تجد إدارة البرتقالي التي تميزت دائماً بالصبر على المدربين خياراً سوى الاستغناء عن المدرب البرازيلي وتعيين الروماني إيسايلا مدرباً جديداً للفريق على أن يقود لقاء الأسبوع الخامس أمام الوصل في زعبيل. وبات زاناردي رابع ضحايا الموسم الجديد بعد مرور 4 جولات.

الجولة الأكثر غزارة تهديفياً.. تألــق حســن حمـزة وهـاتريك أول

تعد المرحلة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين هي الأكثر غزارة تهديفياً هذا الموسم، بعدما شهدت تسجيل 30 هدفاً، ليرتفع معدل التهديف في المسابقة إلى 103 أهداف في 28 مباراة، وحمل هدف فابيو ليما في مرمى خورفكان الرقم 100 هذا الموسم.

وشهدت المرحلة الرابعة تألق حسن حمزة حارس مرمى فريق شباب الأهلي الذي كان أحد أبرز عناصر فريقه. ولم يقتصر تألق الحراس على حسن حمزة، بل لعب سهيل عبدالله حارس مرمى الإمارات دوراً مميزاً في الحفاظ على نظافة شباكه أمام بني ياس.

وشهدت المرحلة الرابعة تسجيل المغربي وليد أزارو لاعب فريق عجمان أول هاتريك هذا الموسم، ليرفع غلته إلى 4 أهداف.

7 حالات طرد في 4 جولات

شهدت الجولة الرابعة 5 حالات طرد كانت من نصيب حمدان العامري «حتا»، وكوامي «العين»، والبرازيلي باولو هنريكه «البطائح»، والأوزبكي عبد اللاييف، ومسعود سليمان «خورفكان»، ليرتفع عدد حالات الطرد إلى 7 بعد مرور 28 مباراة من عمر الموسم الحالي.

الجزيرة يفوز من دون مبخوت

تمكن الجزيرة من تحقيق الفوز الثالث هذا الموسم، حين تجاوز عقبة ضيفه البطائح 3-1.

وحقق الجزيرة فوزه في ليلة توقف فيها علي مبخوت عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي ما أجبر المدرب دي بور على استبداله.

الإمارات بلا هزيمة للجولة الثالثة

نجح الإمارات الصاعد في العودة من ملعب النار بتعادل سلبي، لكنه ثمين، بعدما عزز به رصيده إلى 5 نقاط بعد 4 جولات.

وحافظ الإمارات على سجله خالياً من الخسارة للجولة الثالثة على التوالي، ولم يعرف مرارة الهزيمة سوى أمام الوصل في أولى الجولات، لينجح صقور رأس الخيمة في كسب نقطتهم الرابعة في أول مباراتين مع مدربهم الإسباني. وتعتبر هذه ثاني أفضل بداية لفريق الإمارات في المحترفين بعد مرور 4 جولات.