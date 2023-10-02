شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يدشن الصالة الرياضية بمقر قيادة شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الصالة الرياضية الجديدة بمقر القيادة، والتي أُنشئت بهدف جعل الرياضة أسلوب حياة؛ لتعزيز جودة الحياة الصحية واللياقة البدنية لدى الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة الشارقة.

حضر التدشين العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عبد الله بن نصار مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالإنابة، والعميد الدكتور علي بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وقال اللواء سيف الزري: «شهدنا تدشين الصالة الرياضية في مرحلتها الأولى التي تأتي ضمن الجهود المستدامة لشرطة الشارقة لإيجاد بيئة صحية إيجابية لمنتسبيها؛ تعزيزاً للصحة البدنية لديهم؛ وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة الممكنات المتاحة لتوفير البيئة المناسبة لهم، كالصالات الرياضية ومرافقها، بما يسهم في تحفيزهم على استمرارية ممارسة الرياضة، ورفع اللياقة البدنية التي يجب أن يتحلى بها رجل الشرطة».

وأشار إلى أن القيادة العامة لا تألو جهداً من أجل خدمة منتسبيها، وتعزيز جودة الحياة لهم، متمنياً أن تكون الصالة الرياضية إضافة فعلية لمنتسبي شرطة الشارقة.