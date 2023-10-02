شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للسنوكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، أن منتخب الإمارات للسنوكر سيشارك بـ6 لاعبين في بطولة العالم للست كرات والفردي والفرق، المقررة في قطر خلال الفترة من 6 إلى 24 نوفمبر المقبل، واللاعبون هم: خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي في منافسات «الرجال»، ومحمد شهاب وعيسى السيد ومحمد الجوكر وعيسى الهندي في منافسات «الماسترز».

وقال محمد عبد الله، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الإمارات، إن اختيار اللاعبين جاء بناء على نتائجهم، في البطولة التصنيفية التي أقامها الاتحاد بمشاركة 16 لاعباً، وأن المنتخب سيشارك في البطولة العالمية بثلاثة فرق، من خلال فريق في مسابقة الرجال، وفريقين في «الماسترز».

وأشار إلى أن هذه المجموعة نفسها ستشارك عقب انتهاء بطولة العالم في البطولة العربية التي تستضيفها الأردن نهاية نوفمبر المقبل، والتي يسعى منتخب الإمارات إلى المنافسة على ميدالياتها.