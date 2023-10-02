شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. نادي بيراميدز يعلن تمكن الشرطة من القبض على سارقي متعلقات لاعبيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن معتصم سالم، مساعد المدير الرياضي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز المصري، إلقاء الشرطة القبض على اللصوص الذين سرقوا متعلقات بعض لاعبيه. وأوضح معتصم سالم أن اللصوص سقطوا في قبضة الشرطة أثناء محاولتهم بيع هواتف اللاعبين المسروقة، والتي استولوا عليها من غرفة ملابس نادي العبور؛ حيث كان يلعب فريق بيراميدز تحت 16 سنة مع فريق سيراميكا.

وصرّح أن المتهمين اعترفوا بسرقتهم للهواتف وعدة متعلقات أخرى من داخل غرف ملابس ملعب نادي العبور، أثناء مباراة بيراميدز وسيراميكا.

وأشار سالم إلى أن وقوع الجناة في يد الشرطة، يستوجب اعتذار إدارة نادي العبور، التي أصدرت بياناً في وقت سابق نفت خلاله حدوث السرقة، وعدم دخول أي شخص إلى غرفة ملابس لاعبي فريق بيراميدز.

وأكد معتصم سالم أن اللصوص سواء كانوا من العاملين بنادي العبور أو أشخاص تسللوا إلى المكان، فإن ذلك يقع على عاتق مسؤوليه الذين أصبحوا مطالبين بإصدار بيان اعتذار لنظرائهم في بيراميدز.