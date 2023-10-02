شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى موقف الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة اتحاد جدة وسيباهان الإيراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُلغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني الاثنين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم «بسبب ظروف غير متوقعة»، حسب ما أعلن الاتحاد القاري في بيان.

وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام لوكالة فرانس برس إن إداريي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي داخل الملعب، بما يتنافى مع لوائح الاتحاد الآسيوي التي تمنع الشعارات السياسية.

ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم، وقال النادي: «سنجهز شكوى حول الحادثة ونقدمها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم».

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي «تم إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على استاد نقش جاهان في أصفهان مساء الاثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة».

وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين، والمسؤولين، والجماهير، وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.

وقال مصدر في الاتحاد: «وجد إداريو النادي تمثالاً نصفياً لقاسم سليماني في الممر المؤدي إلى الملعب... هي مجرد مباراة كرة قدم، ووجود التمثال لا علاقة له بموضوع الرياضة. طلبنا منهم إزالة التمثال قبل البدء بعملية الإحماء فرفضوا. عاد الفريق إلى غرف تبديل الملابس...».

من ناحيتها، أكدت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضاً على التمثال الذي وضع في الملعب، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات، وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وأن مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي أدت إلى إلغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أن بعثة الاتحاد تتجه إلى المطار للعودة إلى أرض الوطن.

وكان الاتحاد استهل مشواره الآسيوي بفوز كبير على أيه جي إم كاي الأوزبكي 3-0، فيما استعد لمباراته الثانية التي حضر عشرات الآلاف لمتابعتها، دون نجمه الفرنسي كريم بنزيمة المصاب.

وكان الاتحاد القاري قرر هذا الموسم إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري أبطال آسيا بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد إقامتها على أرض محايدة منذ 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.