شكرا لقرائتكم خبر عن جاني: استضافة عجمان كأس السوبر ترويج لكرة الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توجه عبد الملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالشكر إلى الشيخ اللواء سلطان عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان على دعمه لكرة قدم الصالات وتوجيه الدعوة للجنة لإقامة مباراة كأس السوبر للموسم 2023-2024 في صالة نادي شرطة عجمان في منطقة الجرف.

وقال جاني: «من جانبنا رحبنا بالفكرة وهذه هي المرة الأولى التي يقام السوبر في عجمان، وبلا شك سعادتنا مضاعفة بهذا الحدث الرياضي الكبير، ولا يسعنا سوى أن نتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة عجمان على هذه اللفتة الكريمة، التي تعتبر خطوة مثالية للترويج للعبة في عجمان».

وأضاف: «طرفا كأس السوبر خورفكان بطل الكأس والبطائح وصيف بطل الدوري الذي سيشارك بديلاً للشارقة المنسحب من اللعبة، سيتدربان على ملعب صالة نادي شرطة عجمان قبل المباراة».

وقال عبد الملك جاني: «الدوري العام للرجال سينطلق 10 أكتوبر، وسيبدأ دوري الرديف في السابع من أكتوبر الجاري».

وأقيمت مراسم قرعة الدوري بحضور شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة وكريم خليل المدير التنفيذي للجنة ومحمد خير بونوف ولطفي خليل وممثلي الأندية الستة المشاركة في الدوري.