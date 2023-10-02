شكرا لقرائتكم خبر انطلاق البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو اللواء الركن عبيد الجهني، في كلمته التي ألقاها، بممثلي الدول المشاركة، منوها بالدعم والرعاية الكبيرين اللذين تحظى بهما الرياضة في القوات المسلحة من لدن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وهو ما يعكس حجمها وأهميتها وأثرها البالغ في رفع مستوى اللياقة البدنية والروح المعنوية لديهم.
من جهته، أكد مدير البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكوندو العميد سلطان الشهري، أهمية البطولة ودورها العميق في توطيد العلاقات الأخوية التي تجمع البلدان الشقيقة، منوها بأثرها البارز في إبراز الكفاءات البدنية وصقل المهارات القتالية.
وأوضح أن البطولة ستقام لمدة أسبوع، ويشارك فيها أكثر من مئة رياضي يمثلون كلا من المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والمغرب، والأردن، وتونس، والكويت، والجزائر، وفلسطين.
بعد ذلك، أعلن قائد منطقة الطائف العسكرية، افتتاح البطولة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وداعيا للتحلي بالأخلاق الرياضية والتنافس الشريف.
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