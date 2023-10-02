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455 مليون ريال عوائد الأندية السعودية من الرعاة خلال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ مجموع عوائد الأندية السعودية من الرعاة 455 مليون ريال خلال 2022، يملك نادي الهلال منها 45.8%، وفقا لتقرير TrndXco.

عوائد الأندية السعودية من الرعايات 2022

  • الهلال (208) ملايين.
  • النصر (97) مليونا.
  • الاتحاد (86) مليونا.
  • الشباب (24) مليونا.
  • الفيصلي (6.7) ملايين.
  • الفتح (4.5) ملايين.
  • الطائي (4.4) ملايين.
  • الاتفاق (4.2) ملايين.
  • التعاون (4.1) ملايين.
  • الرائد (3.4) ملايين.
  • ضمك (2.9) مليون.
  • الحزم (2.5) مليون.
  • الفيحاء (1.7) مليون.
  • الباطن (1.2) مليون.
  • أبها (1.2) مليون.

عدد الرعاة العوائد
  • (455) مليونا.
نسبة كل فريق من الـ(455) مليون ريال
  • الهلال 45.8%
  • النصر 21.5%
  • الاتحاد 19.1%
  • الشباب 5.4%
أعلى الرعايات لقمصان الأندية في العالم 2022
  • ورعاية طيران الإمارات (281) مليون ريال.
  • باريس سان جيرمان ورعاية أكور للفنادق (262) مليون ريال.
  • ورعاية سبوتيفاي الموسيقى (228) مليون ريال.
  • السيتي ورعاية طيران الاتحاد (221) مليون ريال.
  • المانيو ورعاية تيم فيور (221) مليون ريال.
  • أرسنال وطيران الإمارات (191) مليون ريال.
أكثر اللاعبين العالميين عوائد للإعلانات 2022
  • كريستيانو (510) ملايين ريال.
  • (487) مليون ريال.
  • مبابي (450) مليون ريال.
الشركات العالمية الأعلى قيمة 2022
  • نايك (527) مليون دولار.
  • أديداس (331) مليون دولار.
  • طيران الإمارات (290) مليون دولار.
  • ريد بول (198) مليون دولار.
  • بوما (157) مليون دولار.
أكثر المنصات التي تحقق ربحا بالرياضة خلال 2022
  • انستقرام 5.4 مليارات.
  • تويتر 1.4 مليار.
  • يوتيوب 626 مليونا.
أنواع الرعايات الأكثر تأثيرا على الجمهور:
  • اللاعبون المحترفون 26%
  • الأندية 24%
  • روابط المشجعين 20%
  • الملاعب 20%
  • رعاية البطولات 19%
  • المدربون 18%

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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