الامارات | «العين» على الانفراد بالصدارة الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مدينة العين لواجهة كرة القدم الآسيوية بعد غياب استمر لمدة عامين، إذ يستضيف العين منافسه آهال التركماني في الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن المجموعة الأولى لمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، في لقاء يدخله «الزعيم» بهداف واضح يتمثل في الانتصار للانفراد بصدارة المجموعة التي يشترك فيها مع ضيفه برصيد ثلاث نقاط لكل جانب.

وكان العين قد فاز في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق باختاكور من أوزبكستان 3- صفر، فيما فاز آهال على ضيفه الفيحاء السعودي 1 - صفر.

ويمر العين بأفضل فتراته في الوقت الحالي بمواصلته لصدارة دوري أدنوك للمحترفين بانتصاره الثمين نهاية الأسبوع الماضي خارج ملعبه على حساب الشارقة.

وأكمل الفريق تحضيراته لمواجهة اليوم من خلال أداء الفريق لثلاث حصص تدريبية تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وقف من خلالها الأخير على جاهزية اللاعبين البدنية على وجه التحديد نظراً لأن مواجهة «الملك» كانت قد استنزفت الكثير من مخزون اللياقة للاعبين في ظل النقص العددي بعد طرد المدافع كوامي أوتوي. ومن المستبعد أن تشهد تشكيلة الفريق تغيرات، إذ يتوقع أن يدفع الهولندي بالقائمة ذاتها التي خاضت لقاء باختاكور الأوزبكي في الجولة الماضية، في وقت يتوقع فيه استمرار غياب اللاعب الروماني عمير اتزيلي عن المواجهات الآسيوية للمباراة الثانية، وذلك بسبب ضيق الخيارات في القائمة الآسيوية.

وعلى الطرف الآخر، يدخل فريق آهال التركماني المواجهة وهو يسعى لمواصلة مغامرته الآسيوية عقب فوزه في الجولة الماضية على الفيحاء السعودي، وهي المشاركة الثانية للفريق في البطولة القارية، إذ كان قد ظهر العام الماضي في البطولة لأول مرة في تاريخه وأخفق في تجاوز دور المجموعات بعد أن جمع أربع نقاط فقط.