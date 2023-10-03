شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي رضا سليم لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك صورة من مران الأهلي الجماعي وكتبت عليها: "لاعبنا رضا سليم يشارك في التدريبات الجماعية".

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع الشركة الإيطالية الراعية للدوري الأفريقي لكرة القدم، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر لاعبيه الأجانب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية المقبلة، ووصولهم إلى تنزانيا في وقت مناسب قبل موعد مباراته ضد سيمبا التنزاني. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويحاول إيجاد حلول لأزمة سفر لاعبيه الأجانب، لاسيما مع ضيق الوقت بين الأجندة الدولية التي تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري ومباراة سيمبا يوم 20 من الشهر نفسه.

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