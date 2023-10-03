شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023، فى مقدمتها: اتحاد الكرة يعلن وائل رياض مديرًا فنيًا لمنتخب 2005 وأحمد الكأس لـ 2008.

اتحاد الكرة يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي مواليد 2005 و2008

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2005 و 2008 بشكل رسمى، وتم إسناد مهمة المدير الفنى لمنتخب 2005 لوائل رياض والمدير الفني لمنتخب 2008 لأحمد الكأس.

وزير الشباب والرياضة يُعلن تفاصيل زيادات مكافآت الرياضيين

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التفاصيل الخاصة بزيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

لجنة الحكام تستبعد 5 حكام من مباريات الجولة الثالثة بالدوري

استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، 5 حكام درجة أولى من إدارة مباريات الجولة الثالثة من دورى نايل، بعد رسوبهم في اختبارات كوبر للياقة البدنية أمس، وهم: حسام عزب وخالد جمال الغندور ومحمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور.

تأكيدًا لليوم السابع.. رضا سليم يشارك فى تدريبات الأهلى ويعلن جاهزيته لمباراة إنبى

شارك المغربي رضا سليم لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة، تسببت في غيابه عن مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يتواصل مع الشركة الراعية للدورى الأفريقي لحل أزمة سفر الأجانب لتنزانيا

يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع الشركة الإيطالية الراعية للدوري الأفريقي لكرة القدم، من أجل إيجاد حل لأزمة سفر لاعبيه الأجانب، الذين سيشاركون مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية المقبلة، ووصولهم إلى تنزانيا في وقت مناسب قبل موعد مباراته ضد سيمبا التنزاني.

تصنيف الكاف يضع الزمالك وفيوتشر فى مواجهة محتملة بالكونفدرالية اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامة القرعة الخاصة بها يوم 6 أكتوبر الجارى بدولة جنوب أفريقيا.