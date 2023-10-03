شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لبطولة الاتحاد لمبارزة الناشئين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختتمت بنجاح بطولة الاتحاد للمبارزة للناشئين ثانية مسابقات اتحاد المبارزة التي جرت منافساتها على صالة أسماء بنت النعمان الرياضية في دبي على مدى يومين بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات مناصفة في أسلحة الفلوريه والايبيه والسابر.

وأسفرت منافسات البنين التي خاضها 55 لاعباً في مسابقة الفلوريه عن تتويج فارس البلوشي لاعب نادي الفجيرة بالميدالية الذهبية.

وفي الايبيه، استحوذ لاعبو نادي أبوظبي على نصيب الأسد بتتويج حمدان الجهضمي بالذهبية، ومعاذ زينهم بالفضية، ومسعود المهيري بالبرونزية.

وفي سلاح السابر، توج لاعب نادي الشارقة الرياضي خالد مبارك بالذهبية.

وفي منافسات الفتيات بمشاركة 55 لاعبة، توجت لاعبة نادي الفجيرة الهيام البلوشي بالذهبية.

وفي مسابقة الايبيه، حصدت الذهبية لاعبة أكاديمية «إم كي إف أيه» يوكسان زهينج.

وفي سلاح السابر، حققت لاعبة أبوظبي للمبارزة سبا عثمان الذهبية.

وتوج الأبطال والبطلات لطيفة الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، وعلى المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد.