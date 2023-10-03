شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح النسخة الأولى من دوري ناشئي الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فريق شباب الأهلي بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري كرة الطائرة للناشئين التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، وجاء فريق العين في المركز الثاني ثم منتخب الشارقة في المركز الثالث، ثم فريق الوصل في المركز الرابع، وتوفرت للبطولة كل أسباب النجاح بمشاركة 60 لاعباً مثلوا الفرق الأربعة، وجرت مبارياتها العشر توالياً على صالة نادي مليحة الثقافي الرياضي، وضم منتخب الشارقة 12 لاعباً ينتمون لستة أندية هي مليحة والذيد وخورفكان واتحاد كلباء والمدام.

أبرز الإيجابيات التي أفرزتها البطولة تمثلت في اختيار 4 لاعبين للمعسكر التحضيري لمنتخب الإمارات للناشئين هم حسين محمد الحمادي من خورفكان وسيف أحمد الخاصوني من مليحة ومحمد أحمد المهيري من البطائح وفيصل سلطان من اتحاد كلباء.

وأعرب محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة التي تقام لأول مرة على مستوى الدولة، وتم إقامة 10 مباريات بين الفرق في يوم واحد، ونجح فريق شباب الأهلي في الحصول على المركز الأول.

وشكر الحصان الأندية المشاركة وأشاد بحماس اللاعبين والمستويات التي قدموها، وقال إن أكبر برهان على نجاح مبادرة المجلس بتنظيم هذه البطولة هو اختيار 4 عناصر لمنتخب الإمارات للناشئين، مؤكداً تحقيق الأهداف المرجوة منها عملياً، وتمنى التوفيق للاعبين الأربعة مؤكداً أنهم حصلوا على قوة دفع كبيرة من خلال تمثيل منتخبى الإمارة والدولة.