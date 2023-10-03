شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف «ماسترز الريشة الطائرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن إقامة النسخة الأولى من بطولة «أبوظبي ماسترز» للريشة الطائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من 17 إلى 22 أكتوبر الحالي، وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.يشارك في البطولة التي تعد إحدى محطات جمع النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، أكثر من 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة.وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي أمس في مجلس أبوظبي الرياضي، شهد حضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد القبيسي مدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وسميح الميسري المدير التنفيذي لشركة 316 للخدمات الرياضية المشاركة في تنظيم الحدث، والبحريني جعفر إبراهيم مدير التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.