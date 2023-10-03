شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسعى إلى فك الشراكة مع آهال اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى العين لدعم انطلاقته المثالية في دوري أبطال آسيا، وفك الشراكة في صدارة المجموعة الأولى للبطولة عندما يواجه اليوم آهال التركماني، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة القارية، وكل منهما حصد 3 نقاط، قبل مباراة الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالجولة الثانية من المجموعات للبطولة.

ويتأهل إلى دور الـ16، الفائزون بالمركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 6 أندية حاصلة على المركز الثاني، بواقع 3 أندية من كل من منطقتي الشرق والغرب.

يتصدر العين المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد عودته بفوز كبير على مضيفه باختاكور الأوزبكي 0-3، وبفارق الأهداف عن آهال الذي يحتل المركز الثاني، بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه الفيحاء السعودي 1-0.

ومع تحقيق كل من العين وآهال الفوز في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات للبطولة الآسيوية، فإن مواجهتهما في الجولة الثانية، ستكون لفض الاشتباك على صدارة المجموعة الأولى.

ويدخل العين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية في جميع البطولات (4 في الدوري الإماراتي)، و(2 في كأس رابطة المحترفين)، و(مباراة واحدة بدوري الأبطال)، كما سجل خلال مبارياته الـ7 الماضية 24 هدفاً، وتلقت شباكه 5 أهداف، وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

ويتصدر العين دوري أدنوك للمحترفين برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي في المركز الثاني، حيث حقق فوزاً مهماً أمام مضيفه الشارقة بنتيجة 3-2، في الجولة الرابعة من الدوري.

بينما يحتل آهال المركز السادس برصيد 16 نقطة، في مسابقة الدوري بتركمانستان.

وأكد الهولندي الفريد شرودر مدرب «الزعيم» أن الفوز على فريق كبير مثل الشارقة، سيكون دافعاً للعين في مباراة آهال، ودعا مدرب العين جماهير الفريق للتواجد بقوة في ملعب المباراة دعماً له.