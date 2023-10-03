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الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعود للانتصارات بثنائية في مرمى فولهام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وفولهام، في تمام الساعة الـ 11.58 مساء يوم الأثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة من الممتاز.

فاز فريق تشيلسي على نظيره فولهام بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج.

سجل هدف تشيلسي الأول، مودريك في الدقيقة 18 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الثاني، بروجا في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ 8 نقاط في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي، بينما احتل فولهام المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

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