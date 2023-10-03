شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وإنبى فى بطولة كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبى غدا الأربعاء فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، فى ختام البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى نصف نهائى الكأس.

موعد مباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء غد الاربعاء على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.