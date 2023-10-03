شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد، الثلاثاء، 3 أكتوبر 2023 عددًا من المباريات حول العالم، أبرزها مباراة نابولي ضد ريال مدريد، لانس ضد أرسنال، في دوري أبطال أوروبا، والعين ضد أهال في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

الدوري الإنجليزي الممتاز

لوتون تاون ضد بيرنلي – 10:30 مساءً – قناة beIN Sports 9



دوري أبطال أوروبا

سالزبورج ضد ريال سوسيداد – 8:45 مساءً – قناة beIN Sport 2

يونيون برلين ضد سبورتنج براجا – 8:45 مساءً – قناة beIN Sports 8

نابولي ضد ريال مدريد – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 1

مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 2

لانس ضد أرسنال – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 3

إنتر ضد بنفيكا – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 4

كوبنهاجن ضد بايرن ميونخ – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 5

أيندهوفن ضد إشبيليه – 11:00 مساءً – قناة beIN Sports 6



دوري أبطال آسيا

العين ضد أهال – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

نساجي مازندران ضد الهلال – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC

الفيحاء ضد باختاكور – 8:00 مساءً – قناة beIN Sports AFC 3