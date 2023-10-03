اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

العين - آهال 20:00

الفيحاء - باختاكور 20:00

نساجي مازاندران - الهلال 20:00

مانشستر يونايتد - غالطة سراي 23:00

إنتر ميلان - بنفيكا 23:00

كوبنهاغن - بايرن ميونيخ 23:00

نابولي - 23:00

لانس - فرنسا - أرسنال 23:00

كأس الاتحاد الآسيوي

الكويت - الوحدات 20:00

أهلي حلب - الكهرباء العراقي 22:00

لوتون تاون - بيرنلي 22:30

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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