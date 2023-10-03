الامارات | ثنائية «فئوية» لجياد «غودولفين» في مضمار «أكودوكت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت جياد «غودولفين» بإشراف المدرب الخبير وليام موت، التألق على المضامير الرملية في السباقات الأميركية، بحصدها، أمس، ثنائية الفوز في السباقات الفئوية لمضمار «أكودوكت»، جاء أولها بتتويج الجواد «كوديز ويش» بلقب «فوسبورغ ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1400 متر، واتبع ضمن الفئة ذاتها «جروب 2» بتتويج الفرس «كارميل سويرل» بلقب «غالانت بلوم ستيكس» الذي جرى لمسافة 1300 متر.

وقاد الفارس جونيور الفارادو الجواد «كوديز ويش» لتعويض انطلاقته البطيئة والتقدم تدريجياً من المركز الأخير نحو اللحاق بركب خيول المقدمة، والاستقرار مع منتصف السباق في المركز الثاني، قبل إطلاق العنان له في الـ100 متر الأخيرة، نحو الانفراد بالصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و21 ثانية و83 جزءاً من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «أكريتف» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس إيراد أورتيز جونيور، وحلّ ثالثاً الجواد «غريت نيفيغيتار» بقيادة الفارس جايرو ريندون وإشراف المدرب إيدي أوينز جونير.

وعاود الفارس جونيور ألفارادو السيناريو ذاته مع الفرس «كارميل سويرل» بالحفاظ على قدراتها حتى اللحظات الحاسمة من سباق «غالانت بلوم ستيكس» قبل إطلاق العنان لقدراتها عند المنعطف الأخير، نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و18 ثانية 18 جزءاً من الثانية، بفارق نصف طول عن الفرس الأميركي «ستيرلينغ سيلفر» بقيادة الفارس خافير كاستيلانو وإشراف المدرب توماس ألبرتراني، وجاءت ثالثة الفرس الأميركية «هيدلاند» بقيادة الفارس خوسيه ليزكانو وإشراف المدرب جورج ويفر.

وعلق الفارس جونيور ألفارادو على استعادة الجواد «كوديز ويش» لوتيرة الانتصارات، بقوله في تصريحات صحافية: «قدّم (كوديز ويش) الأداء الأفضل، بعد أن استطاع تعويض انطلاقته المتأخرة، واللحاق بركب الصدارة، قبل أن يظهر قدراته الاندفاعية في اللحظات الحاسمة وانتزاع الفوز».

• «كوديز ويش» و«كارميل سويرل» ظفرا بلقبي «فوسبورغ ستيكس» و«غالانت بلوم ستيكس».