شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لضم "مدافع جديد" للأهلى فى انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إمكانية التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، في ظل النقص العددي في هذا المركز، خاصة مع كثرة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأحمر وطول الموسم الحالي الذي سيستمر حتى نهاية يوليو أو أغسطس من العام المقبل.

ويتواجد في مركز قلب الدفاع بالأهلي كل من: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومعهم المدافع الشاب معتز محمد، ويرغب الجهاز الفني في ضم مدافع جديد، خاصة مع كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو قلب الدفاع، خاصة الثلاثي محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، والتي تتسبب في ابتعادهم عن الفريق الأحمر لفترات طويلة خاصة محمود متولي.

ويوجد أكثر من اتجاه داخل الجهاز الفني للأهلي سواء باستعادة محمد مغربي المعار إلى سموحة في الموسم الحالي، أو ضم مدافع محلي جديد من بين الأسماء المتألقة في الدوري المصري، لاسيما مع صعوبة التعاقد مع مدافع أجنبي لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق الأحمر، وعدم وجود نية للتفريط في أيا من اللاعبين الأجانب المقيدين بقائمة الأهلي في الفترة الحالية.