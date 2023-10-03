الامارات | بواتينغ يصدم جمهور البرسا.. أكبر كذبة في حياتي تفضيلي برشلونة على ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب برشلونة السابق كيفن برنس بواتينغ عن أنه لعب في صفوف برشلونة رغم أنه من عشاق ريال مدريد مؤكداً أنه اضطر لقول أكبر كذبة في حياته حتى يضمن اللعب مع الفريق الكاتالوني.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت بريف" إنه من مشجعي هيرتا برلين في ألمانيا وريال مدريد في إسبانيا.

وأضاف: "آسف جمهور برشلونة، سوف تكرهوني الآن ولكن هذه هي الحقيقة وقد صرحت بذلك قبل انتقالي إلى البرسا".

وأضاف: "قبل سنوات من انضمامي إلى برشلونة عندما كنت في لاس بالماس سألوني من أفضل لاعب في العالم قلت كرستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم وميسي أفضل لاعب في المجرة ثم سألوني من هو نادي المفضل فـقلت ريال مدريد".

وتابع: "عندما وقعت مع برشلونة الصحافة قامت باسترجاع تلك التصاريح لـذلك في نادي برشلونة أخبروني وحذروني قبل المؤتمر الصحفي بـأن لا أصرح عن حبي لريال مدريد والا لن ألعب بكل بساطة بسبب ضغط الجمهور".

وواصل: "بكل صدق هذا ما حدث حذروني من عدم قول ذلك ومباشرة في المؤتمر الصحفي كان أول سؤال من فريقك المفضل؟ قلت برشلونة، ومن لاعب المفضل؟ قلت ميسي، وصراحة قلت ذلك لأنني أريد أن ألعب، وبشكل عام أنا شخص صريح ولا يحب الكذب ولكن هذه كنت أكبر الكذبات التي قلتها في حياتي".