شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم مدرب وحوش الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ49 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الأولمبى السابق، وصانع أمجاد الحراس، بعيد ميلاده الـ49، حيث ولد يوم 3 أكتوبر عام 1974.

وبدأ عبد الكريم مشواره مع كرة القدم، كحارس مرمى بصفوف الناشئين بنادى الزمالك وتدرج بين فرق القطاع، ثم انضم للفريق الأول بنادى الترسانة، وبعد الاعتزال أصبح واحدًا من أبرز مدربى حراس المرمى فى مصر فى الوقت الحالى، ويتوقع له الكثيرون أن يتولى مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب الأول خلال السنوات القادمة، نظرا لقدراته التدريبية العالية.

كما بدأ أسامة عبد الكريم مسيرته التدريبية كمدرب فى قطاع الناشئين بالزمالك، ثم مدربا لحراس الفريق الأول بالترسانة مع فاروق جعفر، ثم أهلى طرابلس الليبى مع الألمانى بوكير، ثم طلائع الجيش مع فاروق جعفر، ثم الاتحاد السكندرى مع الإسبانى ماكيدا ثم منتخب الناشئين مواليد 98 مع جمال محمد على، ثم مدير فنى حراس مرمى الشباب والناشئين بالزمالك، مع أحمد حسام ميدو وأشرف قاسم ثم مدربا لحراس الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى مع شوقى غريب ثم شغل منصب مدرب حراس المرمى للمنتخب الأوليمبى مع شوقى غريب.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة 2019 تألق محمد صبحى حارس مرمى نادى الزمالك، الذى حصل على لقب أفضل حارس فى البطولة التى حصدتها مصر بالفوز فى النهائى على كوت ديفوار 2 / 1 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويجب أن نذكر دور أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الأولمبى، الذى ساهم بقوة فى تطور أداء محمد صبحى فى البطولة فنيا ومعنويا حتى وصل لمستواه المتميز وحصوله على لقب أفضل حارس مرمى فى البطولة.

ونجح عبد الكريم فى التعامل جيدا من الناحية النفسية والمعنوية مع الحراس لتقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات.