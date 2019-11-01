الامارات | مدرب ليفربول يهدّد بعدم اللعب في كأس الرابطة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يهدّد بعدم اللعب في كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بعدم خوض المباراة في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلا إذا تم تحديد الموعد المناسب لها. وبلغ ليفربول دور الثمانية للبطولة، بعدما نجح في تحويل تأخره بفارق هدفين أمام ارسنال، إلى الفوز بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 5/‏‏5.

وفي الوقت الذي ترغب رابطة كرة القدم الإنجليزية في إقامة مباريات دور الثمانية، في 16 ديسمبر المقبل، فإن ليفربول سيكون مرتبطاً بخوض مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية يوم 18 منه.

وشدد كلوب في تصريحات صحافية على أن ليفربول لن يخوض المباراة، إلا إذا كانت تتناسب مع أجندة مباريات الفريق.

لكن منظمي البطولة أصدروا بياناً صحافياً، أكدوا فيه أنهم يتناقشون مع ليفربول على موعد بديل.

وفرضت قرعة ربع نهائي الكأس مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مان يونايتد، فيما يواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.

ويلاقي مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة، الذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984. وفي مواجهتين بين أندية البريميرليغ، يلعب استون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وإيفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.