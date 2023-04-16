الجيش المصري يدعو لتهدئة الأوضاع في السودان والعودة إلى السلمية

اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد اليوم السبت، في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الأفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع على نطاق أوسع.



‏بيان القوات المسلحة المصرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت في بيان لها، أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، عبر فيسبوك، تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

وفي إطار وجود قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان، جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف البيان تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

وكانت قوات السريع السودانية قد نشرت مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات مصرية استسلمت لها في مروي بشمال السودان في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.

و يظهر الفيديو شخصًا يعرف نفسه بأنه ضابط مصري من الموقوفين لدى قوات الدعم السريع.



‏الأوضاع في السودان

‏كشف الجيش السوداني اليوم السبت اندلاع قتال عنيف بعد أن حاولت قوات الدعم السريع أن تهاجم القوات السودانية في الجزء الجنوبي واتهمت الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع سودانية استراتيجية في بما في ذلك القصر.

وعلى الجانب الاخر، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم.

‏كما زعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وكشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.