قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على هدنة إنسانية في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع، الموافقة على هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

أعلنت كوريا الجنوبية، منذ قليل، في بيان رسمي، عن إرسال طائرة عسكرية إلى السودان لإجلاء مواطنيها.

وكشفت مصادر سودانية محلية، أن الجيش السوداني فرض سيطرته على مروي بشكل كامل خلال الساعات الأخيرة، وانتشرت صور على مواقع التواصل، تظهر انسحاب قوات الدعم السريع من منطقة شمبات في الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أول أيام عيد الفطر، رغم إعلان الدعم السريع عن الالتزام بهدنة مدتها 72 ساعة، وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، في هذه الأثناء، قصفا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أن الاشتباكات قد تجددت في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتي الكافوري وصالحة في أم درمان.