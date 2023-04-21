البيت الأبيض: عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان لن تتم إلا بموافقة بايدن

أعلن البيت الأبيض، أن عملية الإجلاء لن تتم إلا بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن أي اعتداء على الدبلوماسيين بالسودان هو أمر غير مقبول.

وذكر البيت الأبيض في بيان له ورد خلال خبر عاجل على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، "نريد التوصل لوقف إطلاق النار بالسودان لإجلاء رعايانا، لم نتخذ قرارا بعد لبدء عملية الإجلاء من السودان".

وفي ذات السياق أشارت واشنطن "نحرص على ضمان جاهزية القدرات العسكرية بالمنطقة لأي طوارئ". فيما قال وزير الدفاع الأمريكي "تم نشر بعض القوات قرب السودان على سبيل الاحتياط لكي تكون لنا خيارات عدة عند الحاجة".

وأشار الجيش السوداني، إلى أن ميليشيا الدعم السريع اقتحمت مخزنا يتبع الهلال الأحمر بالمنطقة الصناعية. بينما رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "نواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب عبر تواصلنا مع أفريكوم".