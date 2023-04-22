تفاصيل مبادرة وطنية لإنهاء القتال في السودان

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة للشعب السوداني أمس بمناسبة حلول عيد الفطر أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة، وتخرج منها أكثر وحدة.

ولفتت الانتباه إلى موافقة القوات المسلحة السودانية على هدنة لمدة ثلاثة أيام بدأت أمس الجمعة، لتمكين المواطنين من الاحتفاء بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

ونشرت صحف السبت إعلان قوى مدنية وسياسية في السودان، عن "مبادرة وطنية" لوقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأولت اهتماما بدعوة منظمة "اليونيسف" أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات.

ونشرت صحف السودان إعلان الخارجية المصرية، أمس أنها تتواصل مع السلطات السودانية، لتسهيل عودة رعاياها عبر المعابر البرية دون عوائق.