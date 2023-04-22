الخطر يزداد.. الجيش السوداني يُعلن إجلاء رعايا أجانب خلال ساعات

أعلن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، أنه سيتم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني، مساء اليوم السبت، بأن ذلك جاء عقب اتصالات بين البرهان ورؤساء عدد من الدول التي طلبت تسهيلات وضمانات لتأمين إجلاء رعاياها من السودان.

وأكد بيان الجيش السوداني أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإجلاء رعاياها جوًا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم، وذلك خلال ساعات قليلة.

وأشار البيان إلى أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برًا إلى بورتسودان ومنها بحرًا إلى المملكة، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الطريقة.

وفي نفس السياق، أكدت نقابة أطباء السودان اليوم السبت، أن إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد سيزيد الخطر على المواطنين العزل.

وقالت النقابة في بيان نشرته على فيسبوك: "أثبتت التجربة حرص طرفي النزاع من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على حياة الرعايا الأجانب فقط دون مراعاة لحرمة حياة أبناء شعبهم المسالم".

وأضافت أن إصرار الدول على إجلاء رعاياها من السودان يدل على فشل المطالبة بوقف إطلاق النار، وأن تلك الدول تتوقع استمرار النزاع المسلح وامتداده إلى الأحياء السكنية.