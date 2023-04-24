بريًا.. مصر تُعلن إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه تم إجلاء 436 مواطنًا مصريًا من السودان عبر الطرق البرية، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن هذا يأتي ضمن جهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.



وشددت الخارجية المصرية على أن هناك تنسيق تام بين السفارة المصرية في العاصمة السودانية، والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مع المواطنين المصريين في السودان، لتأمين عملية إجلائهم تباعًا.

خطوط ساخنة لتلقي اتصالات المصريين بالسودان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدًا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.



ويمكن للمواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

(01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176866 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990)