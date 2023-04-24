عاجل.. الجيش السوداني يسحب بيانه عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري



نفى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم، ما أثير حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان، عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وقالت الوزارة: اتصالًا بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، أكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، أن جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع.

وأكد السفير على استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

كما سحب الجيش السوداني بيانه حول مقتل مساعد الملحق العسكري المصري، حسبما أفادت قناة “العربية”.