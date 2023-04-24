الاشتباكات السودانية.. استمرار المعارك بين قوات الدعم والجيش وسط إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب



تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى، مؤخرًا وسط عملية إجلاء بعض الدول لرعاياها فى السودان.

وأعلنت قوات الدعم السريع، اليوم، أن الجيش السوداني شن غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة في الخرطوم"، وسط سماع دوي انفجارات في المدينة بعد انتهاء هدنة عيد الفطر.

استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السودانى

وأصدرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إن "قوات الانقلاب نفذت غارة جوية على أحياء سكنية متفرقة من العاصمة الخرطوم يوم الاثنين، استهدفت المدنيين بشكل مباشر في حي الدوحة بأم درمان ومنطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم".

وأدانت القوات بشدة "هذا العمل ووصفته بالبربري والغاشم على المواطنين الأبرياء".

وأضافت: "بهذا الفعل الجبان لا تستهدف القوات السودانية قوات الدعم السريع وإنما الشعب السوداني، ومعلوم أن هذه القوة تحركها أيادي الإرهابيين المتطرفين المعادين للشعب السوداني والإنسانية".

وتابعت: "نؤكد أننا موجودون في كافة الميادين من أجل انتزاع هذا الجزء الخبيث من أرض السودان والخروج ببلادنا إلى بر الأمان بأقل الخسائر والأضرار وسط المدنيين".



اشتباكات خلال هدنة عيد الفطر



اندلعت اشتباكات جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين والتي كان من المفترض أن تستمر خلال أيام عيد الفطر.

ومع دخول الاشتباكات المتمركزة في العاصمة الخرطوم أسبوعها الثاني، تبادل الطرفان الاتهام بخرق الهدنة، وأظهرت لقطات نُشرت من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أعمدة دخان في أنحاء الخرطوم والخرطوم بحري ومناطق في أم درمان، كما أظهرت مقاطع مصورة جزء من العمليات العسكرية الدائرة في الخرطوم.