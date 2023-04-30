لمدة ٧٢ ساعة.. الآلية الثلاثية في السودان تدعو البرهان وحميدتي إلى تمديد آخر لوقف إطلاق النار



دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، قائد الجيش السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للموافقة على تمديد وقف إطلاق النار 72 ساعة.

وقالت الآلية الثلاثية، (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة)، في بيان لها، إن "وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لمحادثات بين الجيش والدعم السريع، والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية"، داعية لاحترام وقف النار لحاجة الشعب الماسة لهدنة إنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.

وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.

وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.